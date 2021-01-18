Социалисты требуют от Майи Санду выдвинуть кандидата в премьеры Молдавии до 1 февраля

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов требует от президента Майи Санду до 1 февраля выдвинуть кандидатуру премьера для утверждения парламента. Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник лидер партии, бывший глава государства Игорь Додон.

"После отставки прежнего правительства прошел почти месяц, и президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями. Майя Санду, которая не делает это, нарушает конституцию. В этих условиях партия социалистов требует назначить кандидатуру на пост премьера до 1 февраля, поскольку в этот день начинается новая рабочая сессия парламента", - заявил Додон.

Он призвал сторонников Санду "прекратить игры с конституцией", пытаясь добиться от Конституционного суда права самороспуска парламента "через две трети голосов" и пригрозил организовать протесты своих сторонников "против узурпации власти" со стороны Санду.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику, представляющий ПСРМ, ушел в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент после президентских выборов. Санду, которая приступила к выполнению президентских обязанностей 24 декабря, и ее сторонники выступают за роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Однако право распустить законодательный орган появляется у президента, только если депутаты два месяца не могут назначить премьер-министра или три месяца не принимают никаких законов.

Санду отказывается выдвигать кандидата в премьеры. По мнению экспертов, подавляющее большинство депутатов не желает досрочных выборов, и президент опасается, что они могут поддержать любую кандидатуру, чтобы не дать оснований для роспуска законодательного органа.

В настоящий момент большинство в парламенте контролируют крупнейшая в Молдавии Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группа "За Молдову". Очередные выборы в законодательный орган должны пройти в 2023 году. Молдавия - парламентская республика, где кабинет министров контролируется большинством депутатов, что существенно осложняет положение главы государства, которая хочет за счет досрочных выборов укрепить свои позиции в парламенте.