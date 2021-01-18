КГБ Белоруссии направил прокуратуре дело топ-менеджеров Белгазпромбанка для передачи в суд

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии направил в Генпрокуратуру для передачи в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления Виктором Бабарико. Об этом сообщает в понедельник КГБ республики.

"Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела", - отмечается в сообщении КГБ, опубликованном на сайте ведомства.

В комитете заявили, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил. "Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, один - под домашним арестом", - проинформировали в Комитете госбезопасности Белоруссии.

В конце ноября минувшего года Следственным управлением КГБ было окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Как заявили тогда в КГБ, организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно".

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки). Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере). Как сообщили тогда в пресс-службе, все фигуранты дела полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико.

Дело Белгазпромбанка

11 июня 2020 года Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим, власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Национальный банк Белоруссии принял решение о введении с 15 июня в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации в связи с возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка.

15 января нынешнего года совет директоров Белгазпромбанка (основные акционеры "Газпром" и Газпромбанк) избрал председателем правления банка Надежду Ермакову.