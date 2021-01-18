Белорусские правозащитники сообщили о более тысячи уголовных дел против противников власти

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Более тысячи уголовных дел возбуждено в Белоруссии в отношении оппозиционных активистов и участников протестов за восемь месяцев, с начала президентской кампании 2020 года. Об этом сообщил в понедельник не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, за восемь месяцев, в стране заведено более 1000 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании", - отмечается в сообщении.

По данным правозащитников, по статье 293 УК Белоруссии ("массовые беспорядки") возбуждены дела в отношении 182 человек. Также большое количество уголовных дел возбуждено по статье 342 УК - "организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении протестующих возбуждались дела по статьям 363 УК ("сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок") и 364 УК ("насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел").

Кроме того, ссылаясь на данные МВД, правозащитники сообщили о более чем 320 уголовных делах, связанных с клеветой, оскорблением представителей власти и сотрудников милиции.

По состоянию на 18 января правозащитники собрали почти 730 имен и фамилий людей, которые подверглись преследованию в связи с президентскими выборами. "182 человека из этого списка на данный момент являются политическими заключенными", - отмечается в сообщении "Весны".

В Белоруссии уже пять месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну. Созданный в Белоруссии Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.