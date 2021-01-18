В Гомеле задержали главу филиала правозащитного центра "Весна" Судаленко

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Глава филиала незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" в Гомеле Леонид Судаленко задержан и находится в Следственном комитете. Об этом сообщает центр на своем сайте в понедельник.

"В Гомеле задержан правозащитник, председатель Гомельского отделения правозащитного центра "Весна" Леонид Судаленко. Сейчас Судаленко находится в Следственном комитете", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что обстоятельства и подробности задержания выясняются.

Как напомнили правозащитники, 6 января в офисе филиала в Гомеле прошел обыск, который длился 9,5 часов. Все это время там находился Судаленко, также обыск провели в его доме.

Протестные акции проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Белорусские правозащитники сообщили, что в 2020 году в стране с начала президентской электоральной кампании общее число задержанных участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста составило более 33 тыс. человек, возбуждено более 1000 уголовных дел. 182 человека, по их данным, являются политическими заключенными.