Премьер Испании: отношения с Россией должны сочетать диалог и защиту собственных интересов

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о необходимости найти в отношениях с Россией баланс, сочетающий в себе защиту собственных интересов и диалог. Соответствующее мнение премьер выразил в понедельник, выступая на открытии Конференции послов в Мадриде.

"Отношения с Россией требуют баланса, который неизбежно должен сочетать твердость при защите наших принципов, наших интересов, а также диалог, - отметил Санчес. - Дело не столько в разговорах с Россией, потому что мы все время говорим с ее правительством, сколько в том, чтобы точно знать, о чем мы хотим поговорить с Россией и с какой целью". "Я считаю, что в диалог должно быть вовлечено российское гражданское общество", - добавил Санчес.

"В феврале истекает [срок действия] Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, поэтому крайне необходимо сделать приоритетными переговоры по этому вопросу, в том числе с участием таких важных стран, как Китай, чтобы избежать краха системы контроля над ядерным оружием, которая так важна для стабильности международного порядка", - добавил испанский премьер.