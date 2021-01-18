Додон заявил, что его сторонники могут выйти на протесты против "узурпации власти Санду"

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) может организовать акции протеста против действий нынешнего президента Майи Санду, которые в партии считают узурпацией власти. Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник лидер социалистов - бывший глава государства Игорь Додон после заседания исполнительного комитета ПСРМ.

"Из-за бездействия и нарушения конституции действующим президентом, который боится взять на себя ответственность и не выдвигает кандидата в премьеры, в стране заблокирована работа государственных институтов. Вместо этого сторонники Санду организовали политическое шоу. Мы оставляем за собой право воспользоваться всеми легальными способами для борьбы с нарушением закона со стороны президента и ее сторонников, в том числе массовые протесты против узурпации власти", - заявил Додон.

Он добавил, что депутаты от ПСРМ намерены обсудить с другими партиями дальнейшие действия по проведению досрочных выборов парламента. Додон также отметил, что законодательство не позволит провести досрочные парламентские выборы в Молдавии ранее июня нынешнего года. По его словам, "самый быстрый роспуск парламента - неизбрание правительства с двух попыток".

Додон призвал Санду "прекратить игры с конституцией, пытаясь добиться от Конституционного суда права самороспуска парламента через две трети голосов". В понедельник судьи отклонили соответствующий запрос со стороны сторонников президента - депутатов Партии действия и согласия. Судьи отметили, что по конституции парламент может распустить президент. Для этого необходимо подтвердить, что депутаты два месяца не могут назначить премьер-министра или три месяца не принимают никаких законов. В связи с этим Додон отметил, что, "чем позже будет выдвинут кандидат на пост премьера, тем позже получится организовать досрочные выборы".

В настоящий момент большинство в парламенте контролируют социалисты и группа "За Молдову". Очередные выборы в законодательный орган должны пройти в 2023 году. Премьер-министр Ион Кику, представляющий ПСРМ, ушел в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент после президентских выборов. Санду, которая приступила к выполнению президентских обязанностей 24 декабря, провела консультации с политическими партиями, на которых обсуждала пути роспуска парламента. Она отказывается выдвигать кандидата в премьеры. По мнению экспертов, большинство депутатов не желают досрочных выборов, и Санду опасается, что они могут поддержать любую кандидатуру, чтобы не дать оснований для роспуска законодательного органа.

Молдавия - парламентская республика, где кабинет министров контролируется большинством депутатов, что существенно осложняет положение главы государства, которая хочет за счет досрочных выборов укрепить свои позиции в парламенте.