Конте заявил, что готов продолжать выполнять свои обязанности во главе кабмина Италии

"Я заканчиваю работу над политическим соглашением, которое поможет создать условия для укрепления правительственной команды. Учитывая важные задачи на международном уровне, я не намерен без особой необходимости оставаться исполняющим обязанности министра сельского хозяйства, а также готов делегировать функции по контролю над спецслужбами соответствующим ведомствам", - заявил премьер в понедельник, выступая в нижней палате парламента по вопросу о политическом кризисе после выхода из правящей коалиции небольшой партии "Живая Италия", что фактически лишает кабинет поддержки парламентского большинства.

Конте отметил, что не видит возможности для длительного правительственного кризиса в момент, когда перед страной стоят важнейшие первоочередные задачи. Укрепление власти Конте было одной из претензий к нему бывших союзников из "Живой Италии".

"Построим правительство, открытое для всех, кому важна судьба Италии", - сказал Конте.

После выхода из правительства двух министров из "Живой Италии" бывшего премьер-министра Маттео Ренци, включая министра сельского хозяйства Терезы Беллановы, встал вопрос о сохранении большинства у правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии. Конте решил практическим путем проверить это, поставив вопрос о доверии его кабинету и рассчитывая на поддержку представителей других политических сил. Если в нижней палате вопрос стоит не так остро, то в Сенате (верхней палате) без сенаторов "Живой Италии" для большинства не хватает несколько голосов. Выступление Конте и голосование в Сенате запланированы во вторник. Результаты голосования по вопросу о доверии в нижней палате парламента станут известны в понедельник к вечеру.