Суд в Латвии возобновил рассмотрение дела об отстранении Нила Ушакова с поста мэра Риги

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Административный окружной суд, получив новую информацию, в понедельник решил возобновить рассмотрение дела об отстранении депутата Европарламента (ЕП) от республики Нила Ушакова от должности мэра Риги. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Как пояснили в суде, такое решение было принято в связи с тем, что Ушаков подал ходатайство о возобновлении дела, в котором указал, что уже после завершения рассмотрения дела по существу он получил новую важную информацию, имеющую отношение к делу. "Рассмотрение этого дела в письменном виде назначено на 25 марта", - отмечает агентство.

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vēstnesis 5 апреля 2019 года было опубликовано распоряжение занимавшего тогда пост министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении Ушакова от должности мэра Риги, которую тот занимал почти 10 лет. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде. В апреле прошлого года Административный районный суд признал законным отстранение Ушакова от должности мэра Риги. Политик в середине мая оспорил это решение суда. В начале декабря Ушаков также сообщил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило в отношении него уголовное преследование по делу о закупках Rigas satiksme.

Кроме того, прокуратура Латвии 26 октября прошлого года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. БПБК в середине октября попросило Генпрокуратуру Латвии предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу. Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с Rigas satiksme. Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков, а также выразил удивление этой находкой.

Ушаков стал депутатом ЕП по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая 2019 года, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника.