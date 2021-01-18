Лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным на видеоконференции 21 января

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС в ходе плановой видеоконференции 21 января затронут ситуацию вокруг задержания Алексея Навального. Об этом сообщила в понедельник госсекретарь по европейским делам в правительстве Португалии Ана Паула Закариаш на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам в онлайн-формате.

"Главы государств обсудят на видеоконференции 21 января дело Навального", - заявила она.

Ранее руководители всех институтов ЕС, а также генсек НАТО призвали к немедленному освобождению Навального. Его задержали в воскресенье по возвращении в Россию за многократные нарушения испытательного срока в рамках условного наказания по делу "Ив Роше".

О ситуации вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в понедельник заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Российский министр отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что эти нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.