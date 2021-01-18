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Протесты сторонников Трампа в США

Джулиани не будет защищать Трампа в рамках процедуры импичмента

Адвокат действующего президента США сообщил, что отказался защищать Дональда Трампа, поскольку принимал участие в митинге в Вашингтоне 6 января, который перерос в штурм Капитолия демонстрантами

ТАСС, 18 января. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в воскресенье, что не будет представлять Трампа во время рассмотрения Сенатом обвинений в рамках процедуры импичмента. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC.

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По данным телеканала, Джулиани отказался защищать Трампа, поскольку принимал участие в митинге в Вашингтоне 6 января, который перерос в штурм Капитолия демонстрантами.

"Так как ранее я выступал [на митинге], то являюсь свидетелем и поэтому не могу принимать участие в заседаниях суда или в слушаниях Сената", - заявил Джулиани.

16 января адвокат сообщал, что готовит доводы защиты в рамках процедуры импичмента Трампа. Как полагал Джулиани, политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что его заявления о массовых фальсификациях, якобы имевших место на состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборах, следует расценивать в качестве "призывов к насилию". По мнению адвоката, если доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, то это лишает демократов ключевого аргумента.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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