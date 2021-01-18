Глава МИД Нидерландов назвал несправедливой высылку двух голландских дипломатов из России

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Решение о высылке двух голландских дипломатов из РФ является несправедливым. Об этом заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По его словам, дипломаты "выполняли свою работу профессионально и с приверженностью". Решение об их высылке "абсолютно несправедливо и не является их виной", добавил министр.

Ранее МИД РФ объявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в ответ на аналогичные действия голландской стороны. Они должны будут покинуть территорию РФ в двухнедельный срок.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов в декабре 2020 года обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. По информации голландских СМИ, местные спецслужбы считают, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

В Москве данные обвинения отвергли, отметив, что власти Нидерландов прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. На Смоленской площади подчеркнули, что данный шаг продемонстрировал отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, а также сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ.