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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Fox: Трамп не планирует помиловать Ассанжа

По данным телеканала, действующий президент США намерен подписать помилования или смягчить приговоры от 50 до 100 осужденных до истечения своих полномочий 20 января

ТАСС, 18 января. Действующий президент США Дональд Трамп до истечения своих полномочий 20 января намерен подписать помилования или смягчить приговоры от 50 до 100 осужденных, но в их числе не будет основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По информации его источников, решения главы государства будут оглашены во вторник. В числе лиц, которых планирует помиловать Трамп, - рэпер Лил Уэйн, ранее сознавшийся в незаконном хранении оружия. Как отмечает телеканал, американский лидер еще не принял решения о том, будет ли помилован его экс-помощник Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации. Лондонский суд 4 января постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни, так как страдающий расстройством аутистического спектра и клинической депрессией основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. 6 января суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его высылки в США.

Теги
СШАТрамп, ДональдДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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