Белорусские правозащитники объявили журналиста Александрова политическим заключенным

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными белорусского журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину, которых подозревают в финансировании протестной деятельности. Об этом сообщает в понедельник незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

"Деятельность Андрея Александрова и Ирины Злобиной является добровольной и благотворительной деятельностью по оказанию помощи жертвам массовых политических репрессий в стране и, по сути своей, является правозащитной, - говорится в заявлении. - Считаем преследование Александрова и Злобиной со стороны властей политически мотивированным, направленным на прекращение их деятельности по помощи жертвам политических репрессий, а их самих - политическими заключенными".

Авторы обращения - девять правозащитных организаций, в том числе правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, - потребовали немедленного освобождения Александрова и Злобиной из-под стражи, а также прекращения их уголовного преследования.

Александров и Злобина были задержаны 12 января, против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК ("обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансирование и иное обеспечение такой деятельности"). По версии следствия, Александров получал средства из-за рубежа и оплачивал протестующим штрафы. Сообщается, что он оплатил более 250 штрафов.

Александров является исследователем медиасферы, работает в качестве тренера в школах медиаменеджмента ряда стран. Ранее он был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов. Также работал замдиректора информационного агентства БелаПАН. В 2014 году основал интернет-ресурс "Белорусский журнал", издателем и главным редактором которого является по настоящее время.

В Белоруссии проходят акции протеста со дня выборов 9 августа прошлого года, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. По данным правозащитного центра "Весна", за восемь месяцев с начала избирательной кампании в отношении оппозиционных активистов и участников акций протеста в Белоруссии возбуждено свыше 1 тыс. уголовных дел.