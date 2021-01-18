WSJ: Байдену придется выработать новый стратегический подход к Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Избранному президенту США Джозефу Байдену в качестве первоочередной задачи в области внешней политики придется выработать новый стратегический подход к Китаю. Такое мнение выразила в понедельник газета The Wall Street Journal, отметив при этом, что советники Байдена "трезво оценивают проблемы, с которыми им придется столкнуться при выработке политики в отношении Китая", и для этого необходим "совершенно новый стратегический подход".

Как напомнила газета, Байден активно участвовал в формулировании политики в отношении Китая во время администрации президента Барака Обамы. Однако сейчас, по оценке The Wall Street Journal, советники демократа "не питают иллюзий по поводу того, что можно просто вернуться к преобладавшей в то время политике". Ссылаясь на одного из советников Байдена, газета отметила, что сейчас в его окружении преобладает мнение по поводу того, что "традиционная политика взаимодействия себя исчерпала".

"Проблема состоит в том, чтобы найти баланс между политикой взаимодействия и возвратом к условиям холодной войны и при этом добиться двухпартийного подхода к такой политике и убедить деловые круги поддержать новую стратегию, которая, с одной стороны, нацелена на противодействие Китаю, а с другой - учитывает взаимозависимость двух стран", - отметила в заключение The Wall Street Journal.

Инаугурация Джозефа Бадйена в качестве 46-го президента США пройдет 20 января.