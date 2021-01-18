Агенты ФБР арестовали жителя Нью-Йорка за участие в беспорядках в здании Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Житель Нью-Йорка Никола Монкада арестован в понедельник по подозрению в причастности к произошедшим 6 января беспорядкам в здании Конгресса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте нью-йоркского представительства ФБР.

"Николас Монкада арестован за участие в нападении на здание Конгресса США, где наши законодатели выполняли возложенные на них конституцией обязанности, - указывается в сообщении. - ФБР продолжает выполнять свою задачу - выявить всех участников, чтобы они понесли ответственность за свои действия. Всем тем, кто все еще думает об использовании насильственных методов в отношении наших государственных органов, мы советуем воздержаться от таких действий".

Как сообщила телекомпания ABC, Монкада, проживавший в Нью-Йорке в районе Стейтен-Айленд, был арестован агентами ФБР в понедельник утром.

Ссылаясь на данные расследования, телекомпания сообщила, что он был опознан преподавателями и студентами Технологического института дизайна одежды (Fashion Institute of Technology), в котором учился, по видеосюжетам, которые Монкада снимал в здании Конгресса США во время беспорядков и размещал в соцсетях. В частности, в одном из видеосюжетов он утверждал, что находился рядом с кабинетом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На предстоящих во вторник слушаниях в суде Восточного округа Нью-Йорка Монкаде могут быть предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание Конгресса США и в совершении хулиганских действий.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.