CNN: усиленную охрану Trump Tower снимут после инаугурации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Меры безопасности, действующие вокруг нью-йоркского небоскреба Trump Tower, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization, в течение ближайших дней будут отменены. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.

По его словам, центр связи, созданный в небоскребе после вступления Дональда Трампа на пост президента, прекратит свою работу 20 января после инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента США. Заграждения, установленные вокруг небоскреба, будут сняты, и на окрестных улицах возобновится движение транспорта. Все эти действия, подчеркнул представитель полиции, будут проводиться во взаимодействии с Секретной службой, обеспечивающей охрану действующих и бывших президентов США.

В небоскребе Trump Tower на Пятой авеню в центре Манхэттена в 2016 году располагался штаб предвыборной кампании Трампа. Здание было взято под усиленную охрану после его вступления на пост президента.