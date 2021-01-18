Медведчук: отношения России и Украины восстановятся, несмотря на противодействие Киева

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Отношения между Украиной и Российской Федерацией восстановятся, несмотря на политику русофобии украинской власти. Об этом в понедельник заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук по случаю годовщины Переяславской рады.

"Историческая справедливость и желание миллионов людей - представителей двух братских народов - приведет к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть", - приводится заявление Медведчука на сайте партии.

Политик напомнил, что "18 января - годовщина Переяславской рады, в 1654 году положившей начало объединения в едином государстве русского и украинского братских народов". Как отметил Медведчук, "хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить, что это не соответствует действительности, так как миллионы наших граждан так не считают". По его словам, народы Украины и России "объединяют общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, миллионы родственников, проживающих в двух странах", а также победа в Великой Отечественной войне.

Переяславская рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

В позапрошлом году Верховная рада уже при президентстве Владимира Зеленского отобрала у города Переяслав-Хмельницкий часть названия. Решение было мотивировано тем, что оно способствует восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом. Теперь этот город в Киевской области называется просто Переяслав.