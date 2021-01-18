Депутат Рады от партии Зеленского назвал ошибочными введенные против него санкции США

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Депутат украинского парламента от правящей партии "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что Минфин США ввел против него санкции за вмешательство в выборы президента 2020 года ошибочно в результате доноса финансируемой из-за границы общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Я никогда не вмешивался в выборы другого государства, в том числе США", - заявил депутат в понедельник в ходе пресс-конференции.

По словам его адвоката Татьяны Костиной, "санкции стали возможны в результате лживого доноса, который поступил в США от "Центра противодействия коррупции", который "сделал жертвами собственных провокаций госслужащих США, принявших решение о внесении в санкционный список Дубинского". "Осуществлена очень большая ошибка", - резюмировала юрист. Костина сообщила, что как минимум в течение года в отношении Дубинского со стороны руководителей ЦПК через социальные сети "распространялись фейки". По словам Дубинского, в результате "аферисты подставили американских чиновников".

Депутат пообещал юридически отстаивать свою репутацию, в частности подать в отношении сотрудников ЦПК заявления о совершении ими уголовных преступлений.

Кроме того, он заявил, что введение санкций против депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского может использоваться его оппонентами как фактор давления на руководство страны. Дубинский сообщил, что потребовал созвать немедленное заседание фракции в связи с произошедшим. "В случае промедления будут негативные последствия в отношении президента и фракции", - уверен депутат. В то же время Дубинский признал, что пока ни фракция "Слуги народа" в Верховной раде, ни партия не отреагировали на его требование, и добавил, что не видит оснований для выхода из фракции.

Санкции США

11 января Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу". В список были внесены бывшие представители правительства Украины Константин Кулик, Александр Онищенко и Андрей Телиженко, действующий член парламента Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Дубинский, а также помощники Деркача Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Кроме того, под санкции попали информационные порталы Only News и "Скептик", которыми владеет Журавель, а также Nabu Leaks и "Эра-медиа", которые, по версии Вашингтона, "распространяли ложные сведения в интересах Деркача".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя применение санкций, заявил, что Украина как государство не вмешивалась во внутренние дела США и не будет этого делать. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что администрация Зеленского будет способствовать наказанию виновных во вмешательстве в выборы в США вне зависимости от их партийной принадлежности.