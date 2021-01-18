Прокуратура Венесуэлы объявила в розыск двух руководителей Citgo, назначенных Гуайдо

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. Венесуэльская прокуратура объявила в розыск двух назначенных лидером оппозиции Хуаном Гуайдо членов совета директоров компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщил в понедельник генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

"Был запрошен ордер на задержание и меры пресечения <...> в отношении гражданина Хосе Рамона Покатерры, незаконно назначенного членом совета директоров Citgo, и гражданина Андреса Фелипе Иригойена, незаконно назначенного председателем совета директоров Citgo", - сказал он на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовала генпрокуратура.

Как сообщил Сааб, обоих обвиняют в "сговоре, узурпации государственных полномочий, отмывании средств и препятствование осуществлению правосудия".

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас и сетью заправок в США. После того как вашингтонская администрация признала Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.