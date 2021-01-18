СМИ: Трамп проведет 20 января военную церемонию перед отбытием из Вашингтона

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп проведет военную церемонию 20 января - в свой последний день в нынешней должности. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Перед инаугурацией избранного главы государства Джозефа Байдена, намеченной на 12:00 по местному времени, Трамп примет участие в небольшом мероприятии на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, после чего отбудет в штат Флорида, где находится его поместье. До истечения срока своих полномочий он сможет воспользоваться президентским самолетом.

Во Флориде Трамп проведет некоторое время в окружении ближайших советников, чтобы обдумать свои будущие действия.

Инаугурация Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. Ранее в связи с пандемией нового коронавируса было решено, что церемония пройдет в максимально сокращенном формате.