МИД Украины заявил о работе над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в Крыму

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Украина в сотрудничестве с европейскими странами ищет возможности для привлечения к ответственности компании "Яндекс" за работу в Крыму, сообщил МИД страны.

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании "Яндекс" на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций Евросоюза в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", - говорится в ответе ведомства на запрос Радио Свобода, обнародованный в понедельник.

В МИД уточнили, что такая работа, в частности, проводится с привлечением Еврокомиссии, которая "как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения". Работа с целью привлечения "Яндекса" к ответственности проводится и внутри Украины. В этом контексте в МИД сообщили, что осуществляется правовой анализ работы компании в Крыму.

15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц. Тогда под запрет попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс. Украина". Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Ограничительные меры коснулись также компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о продлении запрета доступа к российским сайтам и социальным сетям еще на три года.

На Украине заблокирован не только сайт Яндекс, но и сервисы, предоставляемые компанией, включая мобильные приложения. В стране не осуществляет свою деятельность "Яндекс. Такси".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.