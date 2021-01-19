Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Швеции прибыла с визитом на Украину

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде прилетела в Киев. Она пробудет на Украине до 20 января включительно.

"Анн Линде в гостях на Украине в качестве председателя ОБСЕ", - сообщило в понедельник посольство Швеции на Украине в Twitter. Запись сопровождается видео из аэропорта, на котором видно, как Линде выходит из самолета.

Как ожидается, во вторник в Киеве министр проведет переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Донбассе. Кроме того, запланирована также ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским. Совместно с Кулебой Линде посетит зону силовой операции в Донбассе, где ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

О планах посетить Украину она сообщила 14 января, представляя на заседании Постоянного совета ОБСЕ программу шведского председательства в 2021 году. Линде уточнила, что планирует встретиться с украинскими чиновниками, а также спецпредставителем председателя ОБСЕ Хайди Грау "для оценки ситуации и поддержки усилий для устойчивого урегулирования конфликта".