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Адвокат Трампа Джулиани заявил, что не добивался помилования ни для себя, ни для других

Ранее стало известно, что действующий президент США намерен 19 января объявить о помиловании около 100 человек

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани категорически опроверг утверждения о просьбах о собственном помиловании от главы государства или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.

"Утверждения относительно того, что я просил помилование для себя или получил какое-либо вознаграждение за помилование кого-либо другого, являются лживыми, оскорбительными и злонамеренными", - написал он в понедельник в Twitter.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что республиканец Трамп намерен 19 января объявить о помиловании около 100 человек. При этом он не планирует помиловать самого себя. По данным телекомпании, Трамп первоначально планировал поочередно объявить о президентском помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Однако на фоне беспорядков, устроенных его сторонниками в Вашингтоне 6 января, он вынужден был пересмотреть свои планы. Теперь ожидается, что Трамп объявит о помиловании сразу около 100 человек накануне инаугурации демократа Джозефа Байдена, которая намечена на 20 января.

Теги
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