Представитель Гуайдо посетит инаугурацию Байдена

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Вашингтоне Карлос Веккьо сообщил в понедельник, что приглашен на инаугурацию избранного президента США демократа Джозефа Байдена. Об этом говорится в заявлении пресс-службы офиса оппонентов действующего правительства Венесуэлы.

"Мы будем представлять 20 января венесуэльский народ и Хуана Гуайдо на инаугурации президента Джозефа Байдена, готовые к продолжению совместной работы с главным союзником ради свободной Венесуэлы", - отмечается в тексте. Веккьо рассказал, что посетил штаб-квартиру Пентагона для прохождения теста на наличие коронавируса.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.