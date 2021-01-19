{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Трамп снял ограничения на въезд в США из большинства стран Европы и Бразилии с 26 января

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/ANNA MONEYMAKER/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/ANNA MONEYMAKER/POOL

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Действующий президент Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.

Прежние меры перестанут действовать после того, как вступят в силу правила предоставления отрицательного теста на наличие коронавируса для всех прибывающих в Соединенные Штаты иностранцев. "Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. <...> В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 12:01 (20:01 мск - прим. ТАСС) 26 января", - отмечается в тексте.

Теги
БразилияСШАВеликобританияИрландияТрамп, ДональдПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Марокко запретило доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран
Речь идет об Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии
Читать полностью