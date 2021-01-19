В штабе Байдена заявили об отсутствии планов снять с 26 января ограничения на въезд в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Администрация избранного президента США Джозефа Байдена намерена ужесточить, а не ослабить ограничения на международные путешествия в условиях пандемии нового коронавируса. Соответствующее заявление распространила в понедельник в Twitter официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки после того, как действующий глава Белого дома Дональд Трамп распорядился с 26 января отменить ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

"С учетом усугубления ситуации с пандемией и появления по всему миру новых, более заразных штаммов вируса сейчас не время снимать ограничения на международные путешествия, - констатировала она. - Исходя из рекомендаций наших специалистов в области здравоохранения, администрация [Байдена] не планирует снимать эти ограничения 26 января". По словам Псаки, в команде демократа рассчитывают "ужесточить санитарные меры касательно международных путешествий, чтобы препятствовать распространению COVID-19".

Ранее в понедельник Трамп подписал исполнительный указ, отменяющий веденные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии и из Бразилии. Указ вступит в силу 26 января, то есть уже при новой администрации. Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.

Трамп 13 марта 2020 года ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.