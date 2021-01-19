CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США

ТАСС, 19 января. Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.