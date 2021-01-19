{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США

По данным телекомпании, видео может быть обнародовано 19 января

ТАСС, 19 января. Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

На эту тему
Переходный период в США: может ли Трамп "уйти с достоинством"

По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдХаррис, Камала
Ситуация на Корейском полуострове
Ким Чен Ын призвал партию и кабмин проявить смелость при выполнении пятилетнего плана
Лидер КНДР указал на необходимость "существенных изменений" в экономике, передает агентство ЦТАК
Читать полностью