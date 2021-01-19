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Протесты сторонников Трампа в США

В ФБР считают, что ультраправые хотели проникнуть на инаугурацию Байдена под видом военных

В ведомстве сообщили, что в интернете велись загрузка и обмен картами уязвимых мест округа Колумбия

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило правоохранительные органы о том, что представители ультраправых движений намеревались проникнуть на церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии. Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, некоторые изучали карту потенциально уязвимых мест в Вашингтоне.

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В документе спецслужбы, представляющем собой обобщение выявленных угроз, отмечается, что как одиночки, так и участники экстремистских групп, в том числе штурмовавшие Конгресс 6 января, планируют прибыть в Вашингтон на церемонию 20 января. ФБР обратило внимание, что в интернете велись загрузка и обмен картами уязвимых мест столичного округа Колумбия.

Вместе с тем каких-либо конкретных свидетельств заговора с целью помешать инаугурационным мероприятиям, похожего на события 6 января, не выявлено, указывает издание.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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