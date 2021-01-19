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Пандемия COVID-19

Reuters: Палестина 19 января получит первую партию российской вакцины от коронавируса

Первые 5 тыс. доз препарата поступят на Западный берег реки Иордан

ТАСС, 19 января. Государство Палестина получит во вторник первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, первые 5 тыс. доз препарата поступят на Западный берег реки Иордан.

11 января Российский фонд прямых инвестиций заявил о регистрации Министерством здравоохранения Государства Палестина российской вакцины "Спутник V". Как сообщалось, регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Теги
ПалестинаРоссияПандемия COVID-19
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