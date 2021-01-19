В Белоруссии начинается вакцинация медработников препаратом "Спутник V"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Вакцинация медработников, находящихся в зоне риска, российским препаратом "Спутник V" начинается в Белоруссии во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Сегодня начинается вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Учреждения здравоохранения получили партии вакцин "Спутник V". <...> Прежде всего, будут привиты 2 285 медработников Минска, 3 460 Брестского региона, 3 260 - Витебского, 4 365 Гомельского, 1 735 Гродненского, 1 610 Могилевского, 2 485 Минской области", - говорится в сообщении. Кроме того, около 800 - доз предусмотрено для медработников республиканских учреждений.

В пресс-службе пояснили, что Минздрав распределил вакцину по регионам в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. При этом, в ведомстве подчеркнули, что все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

С 1 октября в Белоруссии проводилась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, а после республика стала первым государством после России, где официально зарегистрирована эта вакцина. В конце декабря Минздрав республики сообщил, что в страну доставлена первая партия российского препарата. В ведомстве заявили, что сначала вакцину получат уязвимые категории населения. На первом этапе вакцинации препаратом "Спутник V" планируют привить 200 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что реальная картина по распространению коронавируса в республике оказалась оптимистичнее, чем прогнозировалось, но высокий уровень заражения сохранится до конца весны. В министерстве здравоохранения также сообщили, что до конца весны 2021 года в стране планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек. Поставки российской вакцины от коронавируса определены с января по март, а с февраля по март, как ожидается, начнется совместное производство вакцины на территории Белоруссии.