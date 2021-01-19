{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Тихановская призвала ЕС обеспечить ей гарантии безопасного возвращения в Белоруссию

Она отметила, что против нее "возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала международные организации обеспечить ей гарантии для безопасного возвращения на родину. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в ее telegram-канале по итогам встречи с послами ЕС в ОБСЕ.

На эту тему
Как развивался политический кризис в Белоруссии

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - приводит пресс-служба слова Тихановской со встречи, которая состоялась в понедельник.

16 октября 2020 года Тихановская была объявлена Белоруссией в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Генпрокуратура республики 21 декабря возбудила в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и других уголовное дело по факту создания экстремистского формирования и руководства им.

 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
Пандемия COVID-19
Власти Сингапура с февраля начинают бесплатную массовую вакцинацию от коронавируса
Минздрав республики намерен создать несколько десятков центров, где можно будет сделать прививку
Читать полностью