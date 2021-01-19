Тихановская призвала ЕС обеспечить ей гарантии безопасного возвращения в Белоруссию

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала международные организации обеспечить ей гарантии для безопасного возвращения на родину. Об этом говорится в сообщении , размещенном во вторник в ее telegram-канале по итогам встречи с послами ЕС в ОБСЕ.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - приводит пресс-служба слова Тихановской со встречи, которая состоялась в понедельник.

16 октября 2020 года Тихановская была объявлена Белоруссией в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Генпрокуратура республики 21 декабря возбудила в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и других уголовное дело по факту создания экстремистского формирования и руководства им.