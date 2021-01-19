Власти Сингапура с февраля начинают бесплатную массовую вакцинацию от коронавируса

СИНГАПУР, 19 января. /ТАСС/. Власти Сингапура с будущего месяца начинают массовую вакцинацию жителей, планируя ежедневно делать до 70 тыс. прививок от коронавируса. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times.

Минздрав республики намерен создать несколько десятков центров, где можно будет сделать прививку. В частности, под эти цели планируется использовать помещения спортивных залов, школ. При этом в понедельник в одном из терминалов местного аэропорта Чанги уже открылся такой центр. Одновременно будут сформированы мобильные бригады, которые смогут проводить вакцинацию в специальных учреждениях, например домах престарелых.

Ранее руководители межминистерской рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19 объявили, что, согласно планам, основная часть населения Сингапура сможет бесплатно получить вакцину до конца текущего года. Первыми прививки сделали медицинские работники, затем члены правительства во главе с премьер-министром Ли Сянь Луном.

На данном этапе сингапурский портфель вакцин состоит из трех препаратов: Pfizer - BioNTech, Moderna и Sinovac. При этом официально одобрена только вакцина Pfizer - BioNTech.