Власти ФРГ намерены продлить карантин до 15 февраля

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Германии намерено продлить действующий в стране карантин как минимум до 15 февраля и ужесточить его. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на проект документа, который обсудят канцлер Ангела Меркель и главы регионов ФРГ.

По данным издания, власти планируют обязать носить повсеместно в стране в магазинах и общественном транспорте респираторные маски классов FFP2, KN95 или одноразовые медицинские маски. Школы и детские сады, кроме особых случаев, будут оставаться закрытыми до 15 февраля. Как говорится в документе, вызывают тревогу данные о том, что новые мутации коронавируса "сильнее распространяются среди детей и подростков".

Кроме того, министерство труда и социальных дел примет постановление, согласно которому "работодатели должны там, где это возможно, позволить сотрудникам работать на дому". Встречаться в частных домах и квартирах будет позволено только максимум с одним человеком из другого домохозяйства. Правительство и федеральные земли также намерены добиться сокращения контактов в общественном транспорте путем снижения числа пассажиров, но как они планируют этого достигнуть, пока непонятно.

Совещание Меркель с премьер-министрами земель начнется во вторник в 16:00 мск. Сейчас маски класса FFP2 необходимо носить в магазинах и общественном транспорте в Баварии. Власти рассматривают также вопрос введения комендантского часа, однако вряд ли удастся найти общее решение, так как перед совещанием главы ряда регионов выступили против такой меры.

С 16 декабря в ФРГ предварительно до 31 января действует жесткий карантин. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.