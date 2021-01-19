Киргизия отказывается от вакцины Pfizer, поскольку не может соблюдать условия ее хранения

БИШКЕК, 19 января. /ТАСС/. Киргизия намерена отказаться от вакцины от коронавируса компании Pfizer по техническим причинам. Об этом заявил во вторник в Бишкеке во время выступления в эфире "Биринчи радио" министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

"Нам была предложена американская вакцина Pfizer, которая должна храниться при температуре минус 70 градусов. У нас нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. В бюджете таких денег нет, и мы вынуждены отказаться", - сказал он.

По данным министра, для хранения вакцины Pfizer республике необходимо было бы закупить оборудования на $2 млн. Как заверил Бейшеналиев, Киргизия в рамках программы COVAX должна была бесплатно получить более 1 млн доз вакцины, произведенной компанией Pfizer. В ближайшее время Бишкек намерен подать еще одну заявку на получение препарата от коронавируса с более приемлемыми условиями хранения.

Министр также подчеркнул, что республика продолжает переговоры с Россией о поставках в республику вакцины "Спутник V", которая может храниться при температуре от минус 2 до минус 18 градусов по Цельсию, и киргизская сторона располагает необходимым оборудованием. Бейшеналиев также не исключил, что со временем в Киргизии также будет организовано производство одной из вакцин от коронавируса, поскольку "материал для ее изготовления недорогой".

С начала пандемии в Киргизии, где проживают около 6,5 млн человек, выявлено более 82 тыс. инфицированных (около 1,3% населения). Почти 80 тыс. из них выздоровели, 1 390 умерли. В стране продолжает действовать объявленный в марте прошлого года режим чрезвычайной ситуации.