{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ереване проходит акция в поддержку бывшего президента Роберта Кочаряна

У суда собрались около 200 человек

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Около 200 человек во вторник собрались в Ереване у здания суда общей юрисдикции для оказания поддержки бывшему президенту Роберту Кочаряну, судебное заседание по делу которого продолжится после полудня.

Трансляцию с акции протеста проводят в режиме реального времени местные новостные порталы.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2020 года в ереванском суде общей юрисдикции. По этому делу наряду с Кочаряном проходят Юрий Хачатуров, на тот момент замглавы Минобороны Армении (с 2017 по 2018 год генсек ОДКБ), экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
Пандемия COVID-19
Турция перешла ко второй фазе массовой вакцинации от коронавируса
К настоящему времени в стране вакцинировались более 867 тыс. человек
Читать полностью