Полицейский погиб при стрельбе в Огайо

ТАСС, 19 января. Сотрудник полиции американского города Толидо (штат Огайо) погиб в результате стрельбы, открытой подозреваемым в ходе задержания вечером в понедельник. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице местных правоохранительных органов в Facebook.

Как отмечается в сообщении, сотрудники полиции проводили операцию по задержанию подозреваемого в поджоге католического собора. Вооруженному преступнику удалось забаррикадироваться в собственном доме, полицейские оцепили периметр здания. Мужчина отказался мирно сдаться и покинуть дом.

"Примерно в 18:22 (02:22 вторника по московскому времени) подозреваемый вышел из дома с огнестрельным оружием в обеих руках и начал стрелять в разные стороны, один из [выстрелов] попал в голову полицейскому [по фамилии] Сталкер. Он был доставлен в больницу. В конечном итоге полицейский умер от полученных травм", - говорится в сообщении.

В ходе перестрелки подозреваемый получил ранения, его смерть была констатирована в больнице.