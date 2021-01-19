Премьер Белоруссии заявил, что отношения с РФ развиваются конструктивно и плодотворно

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Отношения между Белоруссией и Россией развиваются плодотворно и конструктивно в различных сферах. Об этом заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

"Новый год только начался. А в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за многие годы мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей", - отметил глава белорусского правительства, слова которого приводит во вторник его пресс-служба.