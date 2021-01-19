Охрана не пустила на рабочее место главу КС Украины, отстраненного указом президента

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники Управления государственной охраны во вторник не пустили на рабочее место председателя Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал украинский телеканал ZIK.

"Я не прошел на свое рабочее место, меня не впускают на территорию. Я вместе с судьями прошел коридор, который был заблокирован, а дальше в суд меня не пустили. Сделали сообщение, вызвали полицию", - сказал он.

В связи с этим КС сделал заявление, в котором указал на "очередную попытку противозаконного вмешательства в деятельность председателя Конституционного суда Украины, препятствованию выполнению им своих служебных обязанностей, направленных на блокирование работы Конституционного суда в целом". КС разъясняет, что несмотря на отстранение указом президента Украины Тупицкого от должности судьи КС, "административные функции как председатель КС он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного суда".

Ранее офис генерального прокурора предъявил обвинение Тупицкому и направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении его от должности. Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по уголовному делу по статье "государственная измена", в котором фигурирует Тупицкий. 29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В суде заявили, что президент, издав указ, вышел за пределы своих конституционных полномочий.

На заседании 5 января Конституционный суд рассмотрел вопрос о ситуации, которая сложилась в связи с указом Зеленского. Конституционный суд отметил свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти придерживаться основного закона Украины и не вмешиваться в работу суда.