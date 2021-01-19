В Таиланде экс-чиновницу приговорили к 43 годам тюрьмы за оскорбление монархии

БАНГКОК, 19 января. /ТАСС/. Уголовный суд Таиланда во вторник приговорил бывшую чиновницу к 43 с половиной годам тюремного заключения за публикацию в интернете подкастов, признанных оскорбляющими монархию. Об этом сообщила в Twitter организация "Юристы Таиланда за права человека". Изначально женщина получила 87 лет тюремного заключения, но суд сократил срок вдвое, поскольку она признала вину.

В 2015 году она была задержана за размещение 26 оскорбительных материалов на видеохостинге YouTube и трех - в социальной сети Facebook. В Таиланде за нарушение статьи 112 УК, которая предусматривает ответственность за такие преступления, наказание грозит от 3 до 15 лет тюрьмы. Женщине также было предъявлено обвинение в нарушении закона о компьютерных преступлениях. На время следствия она была заключена в тюрьму на три года и девять месяцев, прежде чем была освобождена под залог в 2018 году.

Размещенный бывшей чиновницей контент представлял собой подкасты одного из критиков монархии, который действовал на YouTube и файлообменниках до и после военного переворота в Таиланде 2014 года. Примечательно, что в 2015 году создатель этих материалов предстал перед военным судом, и после того, как он признался в правонарушениях, его 10-летний срок был сокращен вдвое.

До сих пор самым длительным тюремным сроком по делу об оскорблении монархии был приговор мужчине за размещение в интернете соответствующих публикаций. Он был осужден на 70 лет тюрьмы, однако сознался в содеянном, и его срок был уменьшен вдвое.