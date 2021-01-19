Guardian: главу Frontex призвали уйти в отставку из-за обмана депутатов ЕП

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обвинила исполнительного директора Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex Фабриса Леггери в том, что он незаконными действиями ввел в заблуждение депутатов Европарламента (ЕП) при объяснении причины, почему агентство не приняло на работу ни одного из 40 сотрудников, которых оно было обязано нанять для защиты прав мигрантов. Об этом во вторник сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, кадровый вопрос привел к тому, что Леггери столкнулся с призывами уйти в отставку. Согласно письму главы Гендиректората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Моника Париа, глава Frontex в декабре прошлого года "в водящей в заблуждение манере" выступил перед членами Европарламента, которые заинтересовались отсутствием набора в агентство специалистов по правам человека. Париа в своем письме также утверждал, что Леггери действовал "незаконно" в 2019 году, опубликовав два объявления о вакансиях на должности в агентстве без одобрения его правления.

The Guardian отмечает, что сложившаяся ситуация окажет давление на Леггери, чье агентство уже находится под следствием организации Евросоюза по борьбе с мошенничеством по целому ряду претензий, включая утверждения о том, что его сотрудники были задействованы в вытеснении беженцев из территориальных вод ЕС на греко-турецкой морской границе.

Евросоюз в ноябре 2019 года принял решение усилить Frontex, расширив его мандат и увеличив контингент. Для обеспечения согласованного управления внешними границами ЕС и способности реагировать на кризисы агентство будет иметь в своем распоряжении постоянный корпус. При этом он будет создаваться постепенно, а к 2027 году будет насчитывать до 10 тыс. оперативных сотрудников.