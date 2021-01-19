Главе КС Украины предъявили обвинение по двум уголовным статьям

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинения главе Конституционного суда (КС) Украины Александру Тупицкому по двум статьям Уголовного кодекса страны. Как сообщило ведомство во вторник, ему вменяют "заведомо неправдивые показания" и "подкуп свидетеля".

"Следователи Государственно бюро расследований по согласованию с и. о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы", - говорится в нем.

В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 384 УК Украины "Заведомо неправдивые показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты", а также ст. 386 "Подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний".

Ранее во вторник сотрудники Управления государственной охраны не пустили Тупицкого на свое рабочее место. В связи с этим КС сделал заявление, в котором заявил об "очередной попытке противозаконного вмешательства в деятельность председателя Конституционного суда Украины, препятствования выполнению им своих служебных обязанностей, направленных на блокирование работы Конституционного суда в целом".

В ответ на это в ГБР заявили, что Тупицкий своими действиями "препятствует установлению истины в уголовном деле против него". "Указом президента Украины от 29 декабря 2020 года он был отстранен от должности судьи КС сроком на два месяца. Как следствие, подозреваемый сроком на два месяца утратил право исполнять обязанности судьи КС и его главы", - пояснили в ГБР.

Конституционный кризис на Украине

КС Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Это вызвало резкую реакцию президента Владимира Зеленского. Он заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным, но позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

Верховная рада 4 декабря утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты пришли к выводу, что решение КС "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КС не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена".

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В суде заявили, что президент, издав указ, вышел за пределы своих конституционных полномочий.

На заседании 5 января Конституционный суд рассмотрел вопрос о ситуации, которая сложилась в связи с указом Зеленского. Конституционный суд отметил свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти придерживаться основного закона Украины и не вмешиваться в работу суда.