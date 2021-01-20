Найти источник заражений. Что известно о расследовании ВОЗ в Китае?

С тех пор как новый вирус, обнаруженный на уханьском рынке, начал стремительно распространяться по планете, прошло уже больше года. За это время им заразились десятки миллионов людей, миллионы погибли. Начавшаяся пандемия перевернула с ног на голову жизнь всего человечества. Ученые и специалисты спорят не только о том, как долго этот вирус еще будет угрожать миру, но и о том, откуда же он все-таки взялся и как попал в организм человека. Для того чтобы лучше понять, как распространялся вирус, группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай, чтобы провести свое расследование. Его результаты должны не только помочь установить происхождение COVID-19, но и обезопасить мир от новых пандемий. "Мы ищем ответы, которые могут спасти нас в будущем, — не виноватых", — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Первая остановка — Ухань Самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя 14 января в 11:05 по местному времени. На его борту находилось 13 экспертов ВОЗ из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. Еще два эксперта группы пока находятся в Сингапуре, где "завершают прохождение тестирования на COVID-19".

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Делегация проведет около месяца в Ухане, где, как ранее неоднократно заявляли в ВОЗ, и должны начаться поиски источника первого заражения коронавирусом. Именно из города в центральной части Китая в декабре 2019 года начали приходить первые новости о вспышках неизвестной пневмонии. "Исследование начнется в Ухане, чтобы определить потенциальный источник инфекции ранних случаев [заражения]", — пояснил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. На основе научных данных будут предложены гипотезы, которые затем "станут основой для последующих долгосрочных исследований". Как пишет газета The Wall Street Journal, в целом ученые полагают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, произошел от одного из тысяч коронавирусов летучих мышей: два его ближайших родственника находили у летучих мышей в юго-западной китайской провинции Юньнань. "Штамм SARS-CoV-2, наиболее близкий к этим коронавирусам, нашли в южном Китае в начале вспышки, что наводит на мысль, что передача вируса могла начаться именно там, а не в Ухане", — считает Питер Форстер, генетик из Кембриджского университета. Но именно 11-миллионный Ухань первый пострадал из-за разразившейся эпидемии и пережил жесткий 76-дневный карантин. План работы Свою миссию эксперты начали с того, что отправились на 14-дневную изоляцию, но уже проводят видеоконсультации с китайскими коллегами. План работы для прибывшей группы был разработан еще в прошлом июле при участии двух посещавших Китай экспертов ВОЗ.

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После выхода из карантина команда специалистов первым делом намерена отправиться на тот самый рынок морепродуктов, где и мог появиться нулевой пациент. По одной из версий, вирус мог находиться в организме у диких животных, которых предлагали покупателям местные торговцы. С тех пор продажа на рынке ограничена, но взятые там образцы и показания очевидцев могут помочь восстановить картину ранних стадий заражений. Эксперты также намерены выяснить, какая продукция и откуда поступала на рынок, откуда приезжали его заболевшие работники. Согласно июльским договоренностям, китайские ученые уже должны были начать изучение больничных записей, взять образцы сточных вод, проверить продукты питания и опросить заболевших на рынке людей. Основной вопрос, на который хотят получить ответ специалисты, — попал ли вирус в организм человека от животного с рынка или же рынок оказался первым эпицентром вспышки. Вполне возможно, что до первых госпитализаций в Китае могли быть сотни бессимптомных заражений. Всего ВОЗ выявила около 500 различных видов животных, которые потенциально могут переносить вирус, а потому признает, что установить нулевого пациента уже может быть невозможно. "Возможно, нам и не удастся выявить нулевой случай, — отметила эксперт организации Мария ван Керкхове. — Но мы будем использовать все научные возможности и проводить необходимые исследования". Другим важным местом для работы экспертов может стать Уханьский институт вирусологии, где находится большой генетический архив коронавирусов летучих мышей, созданный после эпидемии SARS 2003 года. Для экспертов ВОЗ особый интерес представляет доступ к лабораторным журналам и данным как младших, так и старших научных сотрудников, а также к протоколам безопасности при сборе, хранении и анализе проб. Как недавно заявляла австрийский микробиолог Россана Сегрето, не исключено, что новый коронавирус мог попасть в окружающую среду из-за инцидента в закрытой лаборатории. Многие другие ученые неоднократно опровергали эту версию, называя ее конспирологической. Тем не менее даже в этом случае гипотеза о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 требует формальной проверки. В мае президент США Дональд Трамп предположил, что коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин тогда заявила, что предположения об утечки вируса из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности. Позиция Пекина Как ранее сообщали журналисты Associated Press, правительство КНР строго контролирует все научные исследования, связанные со вспышкой коронавируса, и запрещает исследователям общаться с прессой.

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