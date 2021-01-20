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Инаугурация Джозефа Байдена. Онлайн

Церемония проходит на ступенях Капитолия

ТАСС/Ruptly

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена проходит на ступенях Капитолия. Из-за пандемии церемония организована в максимально усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. В частности, пришлось отказаться от парада по случаю вступления в должность нового главы государства. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволено законодателям и их гостям. Число журналистов, которых аккредитовали для освещения инаугурации, сокращено.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
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