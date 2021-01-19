Минюст США предупредил о недопустимости незаконных акций в день инаугурации

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Американские власти не будут мириться с возможными противозаконными акциями в день инаугурации избранного президента США 20 января. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении исполняющего обязанности министра юстиции - генерального прокурора Джеффри Розена.

"Министерство юстиции вместе с правоохранителями на федеральном, местном и региональном уровне привержено обеспечению мирной и безопасной инаугурации, - отмечается в тексте. - Как мы неоднократно заявляли, ведомство не будет мириться с теми, кто попытается омрачить этот день насилием или другой преступной деятельностью. Каждый, кто совершит это, будет схвачен и предан правосудию".

По словам Розена, в рамках расследования беспорядков у Капитолия 6 января предъявлены обвинения сотне граждан, готовятся новые дела. Федеральное бюро расследований при этом получило около 200 тыс. уведомлений от населения об участниках штурма Конгресса.

"Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации", - заявил и. о. министра.

Инаугурация избранных президента демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера-республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе полицейский.