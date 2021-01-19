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Иран ввел санкции в отношении Трампа, Помпео и Болтона

Президент США Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Kevin Lamarque

Иран вводит санкции в отношении Трампа, Помпео и Болтона - МИД.

США ввели санкции в отношении судов "Фортуна" и "Максим Горький"
Санкции также вводятся в отношении базирующихся в России компаний "КВТ-Рус" и "Рустанкер"
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