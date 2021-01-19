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США ввели санкции в отношении строящего "Северный поток - 2" трубоукладчика "Фортуна"

Санкции также вводятся в отношении судна "Максим Горький" и базирующихся в России компаний "КВТ-Рус" и "Рустанкер"
Трубоукладочная баржа "Фортуна" Jens Büttner/picture alliance via Getty Images
Описание
Трубоукладочная баржа "Фортуна"
© Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Власти США во вторник расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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Санкции вводятся в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.

Помимо этого, власти США во вторник ввели рестрикции в отношении тех физических и юридических лиц, а также судов, которые, как полагают в Вашингтоне, пытаются вести деятельность в обход введенных ранее американской стороной ограничительных мер против нефтяного сектора Венесуэлы. В этот список, помимо прочих была внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", принадлежащий ей танкер "Сьерра", а также танкер "Максим Горький". Указанные суда, по данным Минфина США, ходят под российским флагом.

Ранее директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с ТАСС выразил мнение, что санкции против баржи "Фортуна", которая достраивает газопровод "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, вряд ли смогут остановить проект, но сложностей добавят.

Баржа "Фортуна" с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна", судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании начиная с 15 января. В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью баржи "Фортуна". К настоящему времени газопровод построен на 94%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

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