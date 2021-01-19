Департамент миграции Литвы на 5 лет внес Киркорова в список нежелательных в стране лиц

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет впредь до особого решения въехать в Литву. Департамент миграции при МВД балтийской республики сроком на 5 лет внес его во вторник в список нежелательных в стране лиц.

"Отношение к таким исполнителям у нас однозначное, поэтому сомнений по вопросу включения Киркорова в список нежелательных лиц не возникло", - заявила журналистам глава МВД Агне Билотайте, указав на неприемлемость позиции российского исполнителя в вопросе присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

МИД Литвы в понедельник обратился в департамент миграции с ходатайством о запрете Киркорову на въезд в страну. Имя Киркорова, вместе с которым упоминается и певец Михаил Шуфутинский, привлекло внимание литовского МИД в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые были отозваны из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются организаторам и других отозванных культурных мероприятий, однако случай с исполнителями из РФ вызвал скандал в литовских СМИ, на который поспешил отреагировать МИД.

Во вторник в Литве парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре провели специальное заседание по поправкам к закону о правовом положении иностранцев. По словам замминистра иностранных дел республики Эгидиюса Милюнаса, необходимо внести в закон изменения, оговаривающие критерии для обоснования запрета на въезд в страну таких российских исполнителей, как Киркоров и Шуфутинский.