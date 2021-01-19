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Кандидат на пост главы разведки заявил, что США не скоро вернутся в СВПД с Ираном

Ранее Джозеф Байден указал, что если Иран вернется к соблюдению сделки, то демократ распорядится, чтобы власти США поступили таким же образом

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Возможное возвращение Соединенных Штатов в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном не является делом ближайшего будущего. Об этом заявила во вторник кандидат на пост директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, кандидатура которой ранее была выдвинута избранным американским президентом Джозефом Байденом.

"Избранный президент указал, что если Иран вернется к соблюдению [СВПД], то он (Байден - прим. ТАСС) распорядится, чтобы мы (новые американские власти - прим. ТАСС) поступили таким же образом. Откровенно говоря, нам до этого далеко", - сказала Хейнс, выступая в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры.

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