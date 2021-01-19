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Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкционную политику страны

Джанет Йеллен поручила своему заместителю Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен в случае одобрения своей кандидатуры намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. Свою позицию она высказала, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры.

"Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они [введенные рестрикции] использовались в стратегических целях и соответствующим образом", - отметила она.

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