США внесли движение хуситов в Йемене в список террористов

ТАСС, 19 января. США во вторник внесли йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов страны.

"Сегодня, 19 января, Госдепартамент США внес "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций", - указано в заявлении. В санкционный список также вошли три человека, связанные с "Ансар Аллах".

Министерство финансов США также опубликовало несколько генеральных лицензий, в которых исключило деятельность различных международных гуманитарных организаций из-под действия санкций по Йемену. Отмечается, что гуманитарную деятельность в этой стране могут вести агентства, фонды и программы ООН, а также подразделения Международного комитета Красного Креста и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Гуманитарные организации могут, в частности, заниматься поддержкой демократии, защитой окружающей среды и проектами в сфере образования. США также одобрили экспорт сельскохозяйственной продукции, лекарств и медицинского оборудования в Йемен.

10 января госсекретарь США Майкл Помпео объявил о намерении включить в список террористических организаций Госдепартамента движение "Ансар Аллах". По его словам, такое решение "предоставит дополнительные инструменты для противодействия террористической деятельности" "Ансар Аллах", поддерживаемой, по версии Вашингтона, Тегераном, и будет способствовать прогрессу в преодолении нестабильности в Йемене. Включение движения в список террористических организаций означает, в частности, заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.